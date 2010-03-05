После запуска скрипта, сервер выдает ошибку: 504 Gateway Time-out nginx/0.7.59 Нужно разобраться, в чем дело и устранить ошибку. ............... Всем спасибо - ...
Поправить настройки Ubuntu Nginx APC на linode
Приветствую.
В связи с ростом посещаемости сайт был переведен на хостинг от linode. По мануалам были установлены nginx, apc, fastcgi и всё остальное. В целом сайт работает, нагрузку держит, но "есть нюанс": поскольку всё делалось срочно и без знаний linux, нужно донастроить:
0. cron
1. logrotate
2. awstats
3. Обновить APC до свежей версии
4. Посмотреть настройки my.cnf на предмет их "идеальности"
5. Исправить ошибку в пользователях\группах: выдаёт 404 ошибку при попытке доступе по http к файлам *.php, файлы .txt и .html доступны. То есть, файл "test.php", лежащий в корне сервера, "не найден", хотя он там есть и права на папки\файлы выставлены аналогично остальным файлам.
6. проверить настройки postfix - похоже, не уходит почта, отправленная php-скриптом.
Это разовый проект, но хотелось бы сотрудничать с хорошим исполнителем и в дальнейшем.
Спасибо.
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