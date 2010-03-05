Поправить настройки Ubuntu Nginx APC на linode

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Завершен9 заявок330 просмотров

Приветствую.

В связи с ростом посещаемости сайт был переведен на хостинг от linode. По мануалам были установлены nginx, apc, fastcgi и всё остальное. В целом сайт работает, нагрузку держит, но "есть нюанс": поскольку всё делалось срочно и без знаний linux, нужно донастроить:

0. cron

1. logrotate

2. awstats

3. Обновить APC до свежей версии

4. Посмотреть настройки my.cnf на предмет их "идеальности"

5. Исправить ошибку в пользователях\группах: выдаёт 404 ошибку при попытке доступе по http к файлам *.php, файлы .txt и .html доступны. То есть, файл "test.php", лежащий в корне сервера, "не найден", хотя он там есть и права на папки\файлы выставлены аналогично остальным файлам.

6. проверить настройки postfix - похоже, не уходит почта, отправленная php-скриптом.

Это разовый проект, но хотелось бы сотрудничать с хорошим исполнителем и в дальнейшем.

Спасибо.

HTMLLinuxNginxPHPUbuntu
15 лет назад
yurg
Yurg 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
20 отзывов(-2)

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swood
Антон 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$40
1 день
Мне с данным исполнителем не повезло. Выбрал его, ориентируясь на большое количество положительных отзывов, но когда начали работать оказалось, что отзывы написаны про другого человека. Исполнитель сразу пропал на пару дней ("отключали интернет"), делал работу с ошибками, потом переделывал, потом вообще перестал отвечать на ЛС. Проект так и не был закончен, хотя я ждал неделю. Отдал проект другому исполнителю.
Бывают и промахи. Что же касается интернета - к сожалению для вас, это правда. Работа же выполнена была в полном объеме. Раз уж не хотите платить за работу - Ваша проблема. И заметьте, никакой отместки. Я не отказываюсь от того факта, что что-то не успел. У всех бывают и взлеты и мягко говоря не удачные дни. Как это ни странно - все мы люди)) Удачи вам, пунктуальный и экономный заказчик)
NathanExplosion
Игорь 
42 года
17 лет в сервисе
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15 лет назад
8 отзывов
15 лет назад
$75
2 дня
Выполнено профессионально и оперативно. Буду обращаться ещё.
Вполне адекватный заказчик. Деньги сразу и в полном объёме.

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swood
Антон 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
NathanExplosion
Игорь 
42 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
8 отзывов
15 лет назад