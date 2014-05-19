Поправить postfix

Системное администрированиеЗавершен1 заявка140 просмотров
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при чеке на port25.com выдает

SPF check: pass

DomainKeys check: permerror

DKIM check: pass

Sender-ID check: permerror

SpamAssassin check: ham

нужно поправить чтобы все было pass и в спам не улетало

также нужно закрыть postfix авторизацией

10 лет назад
maximonline9
Котов 
45 летБелиз
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
vik_kr
Виктор 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$25
1 день
быстро и качественно решил задачу
Спасибо за отличную работу !