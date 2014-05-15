Запустить mysql на сервере + прикрутить домен

Доброго дня,

Имеется банальная проблема на серваке: не работают базы данных. Хостер - http://hetzner.de/, панель - webmin. Есть root доступ.

Выдается сообщение - Сервер MySQL не запущен на вашей системе - список базы данных не может быть получен.

Жму на кнопку запуск - ничего не меняется.

После того как запустится mysql нужно будет прикрутить домен на этот же сервер.