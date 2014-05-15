Запустить mysql на сервере + прикрутить домен

Системное администрированиеЗакрыт11 заявок182 просмотра
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Доброго дня,

Имеется банальная проблема на серваке: не работают базы данных. Хостер - http://hetzner.de/, панель - webmin. Есть root доступ.

Выдается сообщение - Сервер MySQL не запущен на вашей системе - список базы данных не может быть получен.

Жму на кнопку запуск - ничего не меняется.

После того как запустится mysql нужно будет прикрутить домен на этот же сервер.

MySQL
10 лет назад
ikorimov
Коримов 
42 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
2 года назад