Настройка apache+nginx на debian 6

Системное администрированиеЗакрыт6 заявок153 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Исходная задача. Имеется 1(один) виртуальный сервер на Debian 6 AMD64, имеются 3(три) сайта каждый с отдельным IP Нужно настроить фронтендом nginx для каждого сайта, бэкенд, соответственно апач. НЕ ДЛЯ ОДНОГО (это по инструкции просто) но чтобы каждый сайт использовал nginx+apache и при этом все корректно работало. От вас - цена, сроки. Для спеца работы на 5-10 минут максимум.

NginxApacheDebian
10 лет назад
vmwiz2011
Валерий 
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад