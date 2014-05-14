Настройка apache+nginx на debian 6

Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Исходная задача. Имеется 1(один) виртуальный сервер на Debian 6 AMD64, имеются 3(три) сайта каждый с отдельным IP Нужно настроить фронтендом nginx для каждого сайта, бэкенд, соответственно апач. НЕ ДЛЯ ОДНОГО (это по инструкции просто) но чтобы каждый сайт использовал nginx+apache и при этом все корректно работало. От вас - цена, сроки. Для спеца работы на 5-10 минут максимум.