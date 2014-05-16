Ищу программиста для сайта фотографа

Настроить офисную атс, подключить к ней линии 0800 и gsm шлюз. Нужна помошь в оформлении тз
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Администратора на сайте нет, нужно изменить его наполенение: загрузить новые фото, удалить ненужные страницы, добавить англоязычнй вариант сайта, поработать над разделом"блог".
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