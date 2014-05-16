Ищу программиста для сайта фотографа

Системное администрированиеЗакрыт3 заявки202 просмотра
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Администратора на сайте нет, нужно изменить его наполенение: загрузить новые фото, удалить ненужные страницы, добавить англоязычнй вариант сайта, поработать над разделом"блог".

http://olga-safonova.com/

http://olga-safonova.com/manager/

10 лет назад
olgasafonova
33 годаТаиланд
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад