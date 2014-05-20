Настройка шаблона

$5
Системное администрированиеЗавершен6 заявок179 просмотров
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Доброго времени суток!

Возникла проблема с редактированием шаблона joomla 3.

Не могу установить модуль к страницам сайта.

Необходимо показать как поставить модуль, если это возможно.

10 лет назад
Aquaterix
Василий 
57 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
akella1900
Виталий 
49 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$5
1 день
Прекрасный специалист! Рекомендую.
Хороший заказчик, четкая постановка задач, оплата мгновенно, приятный в общении человек. Приятно было сотрудничать.