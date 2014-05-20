Настройка шаблона

Есть сервер телефонии на Asterisk + freePBX. Входящие звонки идут на ринг-группу. Стоит метод дозвона ring all Нужно сделать так, чтобы звонок шел не на всех сразу, а каждый раз случайным образом. Из стандартных вариантов ни один корректно ...