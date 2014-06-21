Исправить на сервере (не работает mod rewrite)

Системное администрированиеЗавершен3 заявки169 просмотров
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На домене в папке site.com/check/ находится .htaccess с содержимым и файл check.php

.htaccess =

DirectoryIndex check.php

RewriteEngine On

RewriteRule ^rewrite.html$ check.php?check=rewrite

При заходе

http://site.com/check/

Forbidden

You don't have permission to access /check/ on this server.

Apache/2.2.15 (CentOS)

Если заходить:

http://site.com/check/rewrite.html

А в htaccess прописано:

RewriteEngine On

RewriteRule ^rewrite.html$ check.php?check=rewrite

Ошибка:

Not Found

The requested URL /check/rewrite.html was not found on this server.

Apache/2.2.15 (CentOS)

10 лет назад
Art-Media
Андрей 
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Rhayader
49 летГрузия
14 лет в сервисе
Был
24 дня назад
10 лет назад
$10
1 день
++++
сработали без проблем