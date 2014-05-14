Настройка mySQL для centOS

Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Исходная задача. Имеется 1(один) виртуальный сервер на Debian 6 AMD64, имеются 3(три) сайта каждый с отдельным IP Нужно настроить фронтендом nginx для каждого сайта, бэкенд, соответственно апач. НЕ ДЛЯ ОДНОГО (это по ...
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Помощь в настройке параметров mySQL для устранения постоянно появляющейся ошибки:
[Can't create/write to file '/tmp/#sql_5be_0.MYI' (Errcode: 28)]
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