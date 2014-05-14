Настройка mySQL для centOS

$5
Системное администрированиеЗакрыт6 заявок124 просмотра
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Помощь в настройке параметров mySQL для устранения постоянно появляющейся ошибки:

[Can't create/write to file '/tmp/#sql_5be_0.MYI' (Errcode: 28)]

MySQLCentOS
10 лет назад
lik12
48 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад