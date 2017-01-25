Скрипт для VDS

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Закрыт5 заявок157 просмотров

Есть VDS сервер на debian 7, на него идут обращения на адрес+порт (pdd.domain.com:27010).

Нужно считать количество УНИКАЛЬНЫХ обращений на этот адрес от пользователей и записывать в лог файл.

Debian
8 лет назад
sliak
50 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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