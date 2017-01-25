Загрузить готовый Сайт-витрина на наш домен

1. Нужен сайт по продаже строй материалов, без онлайн заказов и лишнего мусора. Просто сайт-витрина, позиций 250-300.

2. Сколько стоит поставить на наш домен нормальный сайт. Настройка, редактирование и заполнение товара не надо, это мы сделаем сами, нужен только сам сайт правильно установить и запустить. Главная задача, ни сам сайт, а его региональное продвижение. Сколько будет стоить продвижение сайта по городу Одесса чтобы он в поисковике гугл яндекс был на первых страницах, например по запросам (купить пенопласт в Одессе)