Загрузить готовый Сайт-витрина на наш домен

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт2 заявки135 просмотров

1. Нужен сайт по продаже строй материалов, без онлайн заказов и лишнего мусора. Просто сайт-витрина, позиций 250-300. 

2. Сколько стоит поставить на наш домен нормальный сайт. Настройка, редактирование и заполнение товара не надо, это мы сделаем сами, нужен только сам сайт правильно установить и запустить. Главная задача, ни сам сайт, а его региональное продвижение. Сколько будет стоить продвижение сайта по городу Одесса чтобы он в поисковике гугл яндекс был на первых страницах, например по запросам (купить пенопласт в Одессе)

8 лет назад
NIK0891
44 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров