Настроить VPS в хостинг-центре hc.ru

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен13 заявок193 просмотра

Для размещения сайта необходимо настроить VPS, расположенный на hc.ru 

Прицепить домен. Настроить под Битрикс. 

От вас цена.

8 лет назад
TerraZet
Анна 
42 года
15 лет в сервисе
Была
17 часов назад

Выбранный исполнитель

maxzamaliev
Максим 
44 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$10
2 дня
Отличная работа! Большое спасибо!
Четко поставленная задача, дала возможность завершить работу в короткий срок с наименьшей потерей времени. Буду рад работать с Анной в будущем.

Заявки фрилансеров

maxzamaliev
Максим 
44 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад