Дописать модуль статей .Разместить на сайте .
Настроить VPS в хостинг-центре hc.ru
Для размещения сайта необходимо настроить VPS, расположенный на hc.ru
Прицепить домен. Настроить под Битрикс.
От вас цена.
Выбранный исполнитель
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