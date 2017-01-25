Нужен человек который настроить сервис

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка113 просмотров

Приветствую. Нужен человек который может настроить сервис по почтовой рассылки Unisender и свяжет его с AMO-CRM 

Логика следующая – как только заявка попадает в АМО-СRМ по этой заявке начинают отправляться письма ровно 1 раз в день (по франшизе). Оставляйте ваш скайп.

8 лет назад
strela88
Олег 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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