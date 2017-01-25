Нужен человек который настроить сервис

Приветствую. Нужен человек который может настроить сервис по почтовой рассылки Unisender и свяжет его с AMO-CRM

Логика следующая – как только заявка попадает в АМО-СRМ по этой заявке начинают отправляться письма ровно 1 раз в день (по франшизе). Оставляйте ваш скайп.