Создать чатбот для онлайн школы

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт2 заявки360 просмотров

Можно использовать salesbot или иной сервис. Цель автоматическая обработка лидов в мессенджерах. разработка чатбота

4 года назад
malikov_s
45 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Иван
 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Диомид
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад