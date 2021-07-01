Необходимо разработать роль для Ansible, которая загружает файл привествия на сервер и настраивает sshd. Загрузите файл в /etc/issue.net, убедитесь, что в sshd_config есть строка Banner /etc/issue.net, и перезапустите sshd при внесении изменений. Поддерживаемые ОС: Centos 7, AlmaLinux 8, Ubuntu 18.
Настроить модем и микрофон на одноплатном компьютере nanopi neo air
Настроить модем и микрофон на одноплатном компьютере nanopi neo air на Ubuntu 20.04.2 LTS
Настроить модем huawei e3372h
Настроить микрофон подключённый к одноплатнику
Заявки фрилансеров
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