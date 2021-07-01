Настроить модем и микрофон на одноплатном компьютере nanopi neo air

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Закрыт2 заявки476 просмотров

Настроить модем и микрофон на одноплатном компьютере nanopi neo air на Ubuntu 20.04.2 LTS

Настроить модем huawei e3372h

Настроить микрофон подключённый к одноплатнику

Ubuntu
4 года назад
guest_16242821368339
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
50 лет
12 лет в сервисе
Был
12 часов назад
315 отзывов
4 года назад
#1
Системное администрирование
Роман
 
42 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

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