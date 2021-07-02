Требуется настройка сервера на Debian, включая параметры работы с базами данных и веб-сервером Apache. Необходимо ускорить работу ISP и выполнить перенос Redmine с одного сервера на другой. Ожидается проработка всех деталей для эффективной работы системы.
Научить разворачивать тему Вордпресс на VPS сервере
Я всегда пользовался хостингом и там лекго скачать и установить тему Вордпресс прям из админки и создать базу данных.
Но столкнулся с ситуацией, у клиента зарегистрирован VPS сервер, без админской панели на сайте Рег.ру
В тех поддержке мне сказали, что нужно подключаться через SSH и тд.
Нужна ваша помощь, я вам звоню по телефону или Ватсап, вы подключаетесь к моему рабочему столу, например. через Тим Вивер, вы говорите мне что, где нажимать...
Я думаю, на это может уйти около 30 минут, а может 10, не знаю.
По сути, нужна помощь в пользовании этого VPS, как загрузить тему и базу данных. Возможно, что-то ещё вы мне подскажете, что нужно, что бы разместить там сайт.
Далее редактировать сайт я буду только через Админ панель Вордпресс.
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