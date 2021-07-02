Научить разворачивать тему Вордпресс на VPS сервере

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен3 заявки468 просмотров

Я всегда пользовался хостингом и там лекго скачать и установить тему Вордпресс прям из админки и создать базу данных.

Но столкнулся с ситуацией, у клиента зарегистрирован VPS сервер, без админской панели на сайте Рег.ру

В тех поддержке мне сказали, что нужно подключаться через SSH и тд.

Нужна ваша помощь, я вам звоню по телефону или Ватсап, вы подключаетесь к моему рабочему столу, например. через Тим Вивер, вы говорите мне что, где нажимать... 

Я думаю, на это может уйти около 30 минут, а может 10, не знаю.

По сути, нужна помощь в пользовании этого VPS, как загрузить тему и базу данных. Возможно, что-то ещё вы мне подскажете, что нужно, что бы разместить там сайт.

Далее редактировать сайт я буду только через Админ панель Вордпресс.

WordPress
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z24z
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Выбранный исполнитель

mux1n
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Рад знакомству, Сергей! Пунктуален, специалист, хороший парень. Рекомендую!
Взаимно, Артём! Все прошло отлично. Мои рекомендации!

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