Настройка параметров сервера на Debian. Настройка ISP Перенос Redmine

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен5 заявок681 просмотр

Настроить сервер - параметры работы с базами данных и апачем

Ускорить работу ISP на сервере

Перенести Redmine с одного сервера на другой

Debian
4 года назад
flint911
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Выбранный исполнитель

vaxvms
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Все выполнено отлично. Скорость работы и качество радует. Рекомендую.
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