Требуется специалист для настройки виджета обратного звонка VDZ CallBack. Необходима диагностика и устранение неполадок, так как система работает с перебоями. Основная задача — выявить причину сбоев и обеспечить стабильную работу виджета.
WordPress+Woo: помощь в выборе VDS
Нужна консультация по выбору Выделенного сервера у провайдера AdminVPS, на основе предложенных готовых решений + что дополнительно заказать. С обоснованием (в переписке или skype, 10-15 мин).
Сайт (в разработке, поэтому абстрактно):
* WordPress+Woocommerce (неоптимизированный, много плагинов, без кэширования на старте)
* 10 000 уник/сут, 20 стр.просмотров/уник.
* Объем распакованного сайта будет (файлы+БД): 20ГБ (для работы лучше min 50ГБ SSD/NVME)
Предложения провайдера:
1) adminvps.ru/servers/servers_russia.php
2) + 2 варианта предложены специалистами AdminVPS (смущает)
* Intel Xeon 1270v6 /8GB /2 x 240 SSD RAID1 по цене 7099р/мес
* Intel Xeon 1270v6 /16GB / 2 x 240GB SSD RAID1 по цене 7599р/мес
Пожелания:
1) стоимость не имеет решающего значения (дешевле, бесплатно, шаред, vps - не интересует), но хочется без перебора.
2) решение может быть не окончательным (но какое-то время "хочется не париться" с переездами).
3) на сервере в последующем будет размещаться (тестовая копия для разработки, +несколько HTML-лендингов).
От вас:
0) обоснование почему можно (не)согласится с предложением провайдера, или
1) выбор тарифа, оптимальное решение,
2) выбор доп. опций (что запросить у хостинга),
3) обоснование (чат или голосом).
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное администрирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Требуется помощь в удалении ссылки с сайта на платформе Joomla, которая блокирует размещение рекламы в Google. Необходимо провести поиск и устранить ссылку, выявленную в переписке с Google. Сайт использует множество плагинов, что может усложнить задачу.Системное администрирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется настроить конфигурацию nginx для работы с ЧПУ ссылками в системе ocstore 3 (seo pro). Обеспечить корректную работу php-fm и оптимизацию сервера для улучшения SEO.Системное администрирование7 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется настройка в Битрикс24 для передачи данных из пользовательского поля в системное поле. Необходимы знания системного администрирования и опыт работы с Битрикс24.Системное администрирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $5
Требуется помощь в развертывании темы WordPress на VPS сервере без админской панели. Необходимо подключение через SSH для загрузки темы и базы данных. Ожидается помощь в виде удаленного подключения и инструкций по установке. Примерное время выполнения задачи — 10-30 минут.Завершен4 года назад
- $100
Требуется настройка сервера на Debian, включая параметры работы с базами данных и веб-сервером Apache. Необходимо ускорить работу ISP и выполнить перенос Redmine с одного сервера на другой. Ожидается проработка всех деталей для эффективной работы системы.Завершен4 года назад
Требуется настроить модем Huawei E3372h и микрофон на одноплатном компьютере nanopi neo air с операционной системой Ubuntu 20.04.2 LTS. Подготовьте все необходимые конфигурации для успешной работы устройств.Системное администрирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо разработать роль для Ansible, которая загружает файл привествия на сервер и настраивает sshd. Загрузите файл в /etc/issue.net, убедитесь, что в sshd_config есть строка Banner /etc/issue.net, и перезапустите sshd при внесении изменений. Поддерживаемые ОС: Centos 7, AlmaLinux 8, Ubuntu 18.Завершен4 года назад
Требуется закинуть готовый проект на хостинг и настроить его для корректного отображения. Хостинг предоставляется, данные будут предоставлены. Проект написан на ASP.NET MVC 5. Необходимо обеспечить правильную настройку и запуск проекта.Закрыт4 года назад
Требуется интеграция Альфа СРМ с Сейлботом для отправки сообщений клиентам через Webhook. В Альфа СРМ доступен протокол для смс рассылок, аналогичный Амо СРМ. Ожидается предложение условий и сроков выполнения, а также возможные альтернативные решения интеграции.Системное администрированиенет заявокЗакрыт4 года назад