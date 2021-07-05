Нужна консультация по выбору Выделенного сервера у провайдера AdminVPS , на основе предложенных готовых решений + что дополнительно заказать. С обоснованием (в переписке или skype, 10-15 мин).

Сайт (в разработке, поэтому абстрактно):

* WordPress+Woocommerce (неоптимизированный, много плагинов, без кэширования на старте)

* 10 000 уник/сут, 20 стр.просмотров/уник.

* Объем распакованного сайта будет (файлы+БД): 20ГБ (для работы лучше min 50ГБ SSD/NVME)

Предложения провайдера:

1) adminvps.ru/servers/servers_russia.php

2) + 2 варианта предложены специалистами AdminVPS (смущает)

* Intel Xeon 1270v6 /8GB /2 x 240 SSD RAID1 по цене 7099р/мес

* Intel Xeon 1270v6 /16GB / 2 x 240GB SSD RAID1 по цене 7599р/мес

Пожелания:

1) стоимость не имеет решающего значения (дешевле, бесплатно, шаред, vps - не интересует), но хочется без перебора.

2) решение может быть не окончательным (но какое-то время "хочется не париться" с переездами).

3) на сервере в последующем будет размещаться (тестовая копия для разработки, +несколько HTML-лендингов).

От вас:

0) обоснование почему можно (не)согласится с предложением провайдера, или

1) выбор тарифа, оптимальное решение,

2) выбор доп. опций (что запросить у хостинга),

3) обоснование (чат или голосом).