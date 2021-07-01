Требуется настроить конфигурацию nginx для работы с ЧПУ ссылками в системе ocstore 3 (seo pro). Обеспечить корректную работу php-fm и оптимизацию сервера для улучшения SEO.
Widget обратного звонка настроить
VDZ CallBack Работает с перебоями ,причину установить не получается.Ищу специалиста
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