Настроить конфиг nginx + php-fm + ocstore 3 (seo pro)

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Закрыт7 заявок863 просмотра

Привет!

Нужно настроить конфиг nginx'a что бы работали ЧПУ ссылки.

NginxocStorePHP
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ivansatana
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