Удалить ссылку с сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт4 заявки752 просмотра

Гугл реклама блокирует размещение из за ссылки на сайте. Сайт на joomla. Много плагинов. Поиск на сайте и внутри файлов ничего не дал. Ссылка есть из переписки с гуглом.

Joomla
4 года назад
Derik275
Антон 
43 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Михаил
 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
3 дня назад
131 отзыв(-2)
4 года назад
Алексей
 
50 лет
12 лет в сервисе
Был
18 часов назад
315 отзывов
4 года назад
#1
Системное администрирование
Алексей
 
51 год
8 лет в сервисе
Был
9 часов назад
110 отзывов(-1)
4 года назад
ТОП-5
Системное администрирование
Пол
 
42 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва(-2)
4 года назад