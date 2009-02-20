Узнать в чем проблема

Системное администрированиеЗавершен6 заявок232 просмотра
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Есть сайт irisko.ru обычно посещаемость 200-250 чел в сутки. Вчера вечером резко перестали приходить пользователи. И сейчас там всего 1 чел. Нужно узнать почему? В чем проблема?

15 лет назад
rosbiz
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Journeyman
Алекс 
51 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
32 отзыва(-1)
15 лет назад
$1
1 день
Отличный исполнитель. Сделал все как требовалось. Проконсультировал. Всем рекомендую.