Узнать в чем проблема

Требуется скачать и перезалить файл на наш хост. 397.98 Mb Очень срочно.
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Есть сайт irisko.ru обычно посещаемость 200-250 чел в сутки. Вчера вечером резко перестали приходить пользователи. И сейчас там всего 1 чел. Нужно узнать почему? В чем проблема?
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