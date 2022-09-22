Бот рассылки

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт9 заявок488 просмотров

Требуется бот рассылкиБот должен: - Авторизироваться - Считывать получателей с файла .csv (содержит id, user id и дополнительная информация) - По списку получателей отправлять указанное мной сообщение каждые 40-60 секунд. - Отправлять сообщения по порядку одному пользователю. (сообщение №1 > 40-60 секунд > сообщение №2 итд. ) - Запоминать получателей которым уже были отправленны сообщения что бы исключить повторную отправку. - Мультипоток (1-20 рабочих аккаунтов одновременно) - SOCKS5

Варианты:

1) Через API, есть логин/пароль + документация

2) Через веб браузер

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mossoll
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