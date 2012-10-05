Нужен специалист в reverse engineeringи ассемблере Из данного каталога сделать прайс лист для добавление в интернет магазин. http://autotechnics.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=80
Дополненная реальность
Необходима разработка под ключ.
Интересует разработка ПО для использования дополненной реальности на большой площади.
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