Дополненная реальность

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт4 заявки231 просмотр

Необходима разработка под ключ.

Интересует разработка ПО для использования дополненной реальности на большой площади.

13 лет назад
yellowwow
Влад 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров