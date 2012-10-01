Настроить Мультифон Бизнес (Asterisk + Debian)

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт3 заявки150 просмотров

Нужно сделать след:

При входящем звонке нужно сделать переадресацию помимо внутренних номеров на внешний номер, с помощью того-же SIP номера (на который позвонил человек)

Опыт, сроки.

Валентин 89257752045

[email protected]

AsteriskDebian
13 лет назад
valentinltd
Валентин 
55 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров