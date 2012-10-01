Tor сеть - клиент

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт4 заявки236 просмотров

Необходим специалист по Тор сетям для написания клиента тор сети. Ищем, как консультантов так и программистов в этой области.

13 лет назад
slacker445
Макаров 
43 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров