Программист с опытом работы Delphi, C++, Assembler

$4000
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт8 заявок290 просмотров

Требуется программист с опытом работы для долгосрочного сотрудничества. Знание Delphi, C++, Assembler, знакомство со структурой PE файла. Работа заключается в модификации исходного кода программного обеспечения.

Оплата в начале сотрудничества за выполненную работу, в дальнейшем возможен переход на фиксированный оклад.

Приветствуется заключение договора.

Принятие решения о сотрудничестве будет произведено после собеседования и согласования всех деталей.

1000$ – 4000$/Месячная Заработная плата

DelphiАссемблер
13 лет назад
xadidos
Антон 
43 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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