Нужно сделать след: При входящем звонке нужно сделать переадресацию помимо внутренних номеров на внешний номер, с помощью того-же SIP номера (на который позвонил человек) Опыт, сроки. ...
Программист с опытом работы Delphi, C++, Assembler
Требуется программист с опытом работы для долгосрочного сотрудничества. Знание Delphi, C++, Assembler, знакомство со структурой PE файла. Работа заключается в модификации исходного кода программного обеспечения.
Оплата в начале сотрудничества за выполненную работу, в дальнейшем возможен переход на фиксированный оклад.
Приветствуется заключение договора.
Принятие решения о сотрудничестве будет произведено после собеседования и согласования всех деталей.
1000$ – 4000$/Месячная Заработная плата
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1000
Написать I2P клиент на VS C++ WinApi.Системное программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $2500
Необходим специалист по Тор сетям для написания клиента тор сети. Ищем, как консультантов так и программистов в этой области.Системное программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Российской компании требуется веб-программист для доработки и поддержкидля сайта на UMI CMS. Требуется умение разворачивать и дорабатывать модули UMI http://www.umi-cms.ru/editions/modules/. Кроме того, потребуются навыки: -Программирование в связке PHP /MySQL, HTML ...Закрыт13 лет назад
- $250
Сделать небольшой сайт на joomla. Сайт – это бесплатная Школа ароматерапии. Предполагается разместить для начала только текстовые учебные материалы. А также подключить несколько готовых блоков. Основные этапы: 1. Дизайн и шаблон будут ...Системное программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужен специалист по Битрикс и 1С, для того чтоб настроить выгрузку товаров из 1С на сайт, и получение заказов с сайта в 1С. Работа с инфоблоками и с 1С. Необходимо разобраться со структурой сайта и ...Системное программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Если период поступающий на вход RTCC последовательности больше 200мс, выдать кодовую комбинацию 8Fh в порт B. Тактовая частота 4 мГц. Процессор PIC16C5xЗакрыт13 лет назад
Требуется группа разработчиков ПО (серверная часть и два моб. прил на андроиде и ois) Оплата по контракту.Системное программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
Программа устанавливается на ПК под windows (xp,vista,7) и представляет собой аналог прокси-сервера и вести себя должна так же. Программа получает url и куки на входе, парсит страницы по указанным url и возвращает ...Системное программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $350
Для интернет-магазина требуется выполнить различные правки, указанные в ТЗ.Закрыт13 лет назад