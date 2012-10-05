Сделать прайс-лист для добавление в ИМ

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Закрыт4 заявки218 просмотров

Нужен специалист в reverse engineeringи ассемблере

Из данного каталога сделать прайс лист для добавление в интернет магазин.

http://autotechnics.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=80

Ассемблер
13 лет назад
rudich
Игорь 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров