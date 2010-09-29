Доработка прошивки устройства (ARM, C)

$1000
Системное программированиеЗакрыт2 заявки377 просмотров
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Имеется устройство класса "сonsumer electronics", на основе ARM процессора и собственной ОС производителя. Имеется готовый исходный код специального модуля, загружаемого в память устройства и расширяющего его функциональность. Платформа модуля с, компилятор gcc. Модуль – готовый и работающий проект, полный исходный код, документация. Для разных версий устройства доступны разные версии модуля, иногда с дополнительной функциональностью. Требуется: перенести реализованную в одной версии модуля функцию, в другую версию модуля (аппаратных ограничений нет, она может выполняться на любой версии устройства). Устройство будет предоставлено: лучше лично в СПб, но возможна почтовая пересылка.

13 лет назад
marssystems
Алексей 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
alex_mach
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$1000
30 дней
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