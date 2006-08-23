Есть небольшое WSH приложение по администрированию Windows. Файл запуска — wsf Надо в него добавить: 1. вкладку «Работа с сетевым окружением». Первый блок - сведения об имени пользователя, имени компьютера и домене. Второй блок ...
GPS приемник
необходимо прогу, которая с этого устройства http://www.navis.ru/catalog_10_2.html
и с вот этого http://www.navis.ru/catalog_10_187.html
получать информацию, информация с них если я правильно понял выдается по этому протоколу http://www.navis.ru/downloads/CH_4706/BINR.pdf
ее надо записать в rinex файл http://www.meteolab.ru/doc/rinex211rus.pdf
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