GPS приемник

необходимо прогу, которая с этого устройства http://www.navis.ru/catalog_10_2.html

и с вот этого http://www.navis.ru/catalog_10_187.html

получать информацию, информация с них если я правильно понял выдается по этому протоколу http://www.navis.ru/downloads/CH_4706/BINR.pdf

ее надо записать в rinex файл http://www.meteolab.ru/doc/rinex211rus.pdf