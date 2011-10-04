Требуется написать Jabber клиента для iOS.

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт4 заявки269 просмотров

Нужен человек имеющий опыт написания программ для Ipad, Iphone.

Профессионал в данной области...

Требуется написать Jabber клиента, с моим дизайном... и протоколом шифрации сообщений...

Все уже есть для версии for PC.... написано на С++..

теперь нужно перенести данное дело под мобильные устройства от Apple..

iOS
14 лет назад
bulova
Андрей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров