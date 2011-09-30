Требуется удаленный программист для разработки коммерческого программного обеспечения Задача: Написать программу, основные функции которой: - Шифрование/Расшифровка файлов - Установка паролей на запуск выбранных программ - Установка паролей на папки ...
Terrasoft CRM
Необходимо изменить формы + создать несколько объектов
Заявки фрилансеров
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