Mysql-proxy

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Закрыт2 заявки218 просмотров

Требуется заставить mysql-proxy (http://www.cyberciti.biz/tips/mysql-proxy-howto.html) работать как мне надо.

Сервера для тестирования предоставлю.

MySQL
14 лет назад
esupport
47 лет
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

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