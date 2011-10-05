Переписать C код с компилятора GNU gcc на g++

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Закрыт2 заявки152 просмотра

Есть C код, который отлично компилируется компилятором gcc (Linux). Требуется этот же код переписать под GNU g++ (C++). Код в приложении.

Linux
14 лет назад
tri777ki
Игорь 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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