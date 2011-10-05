Нужен человек имеющий опыт написания программ для Ipad, Iphone. Профессионал в данной области... Требуется написать Jabber клиента, с моим дизайном... и протоколом шифрации сообщений... Все уже есть для версии for ...
Переписать C код с компилятора GNU gcc на g++
Есть C код, который отлично компилируется компилятором gcc (Linux). Требуется этот же код переписать под GNU g++ (C++). Код в приложении.
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