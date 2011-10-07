Есть C код, который отлично компилируется компилятором gcc (Linux). Требуется этот же код переписать под GNU g++ (C++). Код в приложении.
Запись стрим потока по расписанию
Необходимо разработать программу, которая будет с определенного сайта вещающего 24 часа новости, записывать в отдельный файл куски эфира.
ОС- Виндоус
TCP\IP
Важные условия:
Программа будет находится в локальной сети. В этой сети запрещен доступ к аудио-видео файлам в интернете, но для этой программы раз в 1-3 часа будет даваться возможность выхода в интернет на 15 минут на скорости 1 мбит\сек.
Как только программа сможет подключится к сайту она должна сразу начать записывать файл (новостной блок)
Все должно работать автоматически, без вмешательства оператора.
Закачка должна быть таким образом, чтобы файл смог потом проигрываться.
После записи файла, программа отсылает отчет на электронный адрес.
Дополнительные уточняющие вопросы, через личные сообщения.
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