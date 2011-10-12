Реверс патчей

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт5 заявок210 просмотров

Ищется специалист умеющий реверсить патчи, т.е. сравнивать софт до обновления и после.

Задание посмотреть наш софт.

14 лет назад
MaxBolRit
Макс 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров