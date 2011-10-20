WSH программирование

Есть небольшое WSH приложение по администрированию Windows. Файл запуска — wsf Надо в него добавить:

1. вкладку «Работа с сетевым окружением». Первый блок - сведения об имени пользователя, имени компьютера и домене. Второй блок — список сетевых дисков, операции — подключение и отключение сетевого диска. Третий блок — список сетевых принтеров, операции — подключение, отключение, принтер по умолчанию. Ссылка где есть примеры.

http://dant.net.ru/wiki/info/microsoft/windows/scripts/wsh/samples

http://ms.by.ru/Pages_for_base/Windows_Script_Host_(WSH)_Network.htm

2. вкладка «запущенные процессы». Операция закрытие процесса, закрытие экземпляров запущенного приложения. В приложении есть пример.

3. Вкладка «Очистка файлообменника». Какая папка корзина, какая файлообменник, временные периоды указываются через форму. Вывести список перемещенных и удаленных с датами их последнего изменения. Пример по ссылке:

http://dant.net.ru/wiki/info/microsoft/windows/scripts/wsh/samples

4. вкладка «Администраторы системы». В вкладке список админов. Возможные операции — изменение пароля админа.