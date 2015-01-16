Код на С++

$30
Системное программированиеЗакрытнет заявок154 просмотра
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Здравствуйте уважаемые фрисы!!!

Во первых задание неоднозначно!Почему?

1)Потому что,нам придется пообщаться так как хотелось бы понять,как выполнялись поставленные задачи!!!

2)Нужно написать программный ко в среде vs2010 на языке C++

Задания на выполнение:

разработать программное средство, распознающее тип введенной пользователем грамматики по классификации Хомского.

Скидываю ниже необходимую литературу!!!

Сроки:сегодня!!!

9 лет назад
Igorek007
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29 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад