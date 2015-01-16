Код на С++

Есть устройство оно работает на аналоговом pH датчике (зонте), скэтч есть. Нужно переписать код таким образом чтоб устройство считывало и обрабатывало значения не с цифрового датчика, а с аналогового. Если что-то непонятно то можете написать, ...
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Здравствуйте уважаемые фрисы!!!
Во первых задание неоднозначно!Почему?
1)Потому что,нам придется пообщаться так как хотелось бы понять,как выполнялись поставленные задачи!!!
2)Нужно написать программный ко в среде vs2010 на языке C++
Задания на выполнение:
разработать программное средство, распознающее тип введенной пользователем грамматики по классификации Хомского.
Скидываю ниже необходимую литературу!!!
Сроки:сегодня!!!
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