Корректировка прошивок для принтеров

$500
Системное программированиеЗакрытнет заявок198 просмотров
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Приветствую.

Есть прошивки для принтеров (например для Samsung SCX-3200)

Требуется создать софт который может редактировать параметры в уже скомпилированных прошивках.

ссылки по теме

http://www.testcopy.ru/other/16-razlichnaya-informaciya/121-odnoapparatnye-proshivki-samsung.html

http://www.testcopy.ru/forum/viewforum.php?f=27

Примеры прошивок для ознакомления вышлю по запросу.

12 лет назад
silvestr22
Андрей 
39 летАлбания
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 отзывов