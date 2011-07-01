Корректировка прошивок для принтеров

Требуется написать/адаптировать программу ,для ПК + телефон, аналогичную существующей , MyPhoneExplorer. Как вариант возможно другие аналоги.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую.
Есть прошивки для принтеров (например для Samsung SCX-3200)
Требуется создать софт который может редактировать параметры в уже скомпилированных прошивках.
ссылки по теме
http://www.testcopy.ru/other/16-razlichnaya-informaciya/121-odnoapparatnye-proshivki-samsung.html
http://www.testcopy.ru/forum/viewforum.php?f=27
Примеры прошивок для ознакомления вышлю по запросу.
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