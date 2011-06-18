SIP автоматическое тестирование качества

Системное программированиеЗакрыт2 заявки197 просмотров
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Необходимо написать программу, которая будет делать звонок по заданному номеру с определенной звуковой записью через SIP протокол. В результате программа должна проанализировать результат звонков (обычно это 5-10 вызовов) по разным номерам и заполнить определенную HTML форму с результатами. Результаты включают в себя качества звука, наличие/отсутствие CLI, PDD, присутствие фиктивного биллинга в звонках (FAS), одностороння связь.

В конечном итоге получаем автоанализатор маршрутов, которые предоставляют поставщики каналов.

Более детальное техзадание вышлю.

Разработка под ОС FreeBSD, языки программирования роли не имеют.

Оплата договорная, форма оплаты любая.

12 лет назад
zip111
Игорь 
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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