Разработать Firewall (т.з. и дизайн - есть)

Качественный и удобный сетевой экран. Из особенностей - интересные графики сетевой активности (скриншот: http://dl.dropbox.com/u/1505690/Hauberk/Firewall/graf.PNG)

Т.з. и дизайн - готовы (высылаются по запросу и только заинтересовавшему кандидату)

Ищем толкового разработчика. Если у вас есть готовое решение или наработки которое можно переделать под наш проект - это приветствуется.

Бюджет обсуждается. Сроки - 1-3 месяца.

ВНИМАНИЕ! Пишите осмысленные предложения сразу на электропочту или в скайп (в профиле)

Подробнее о проекте:

Серия софта под единым брендом. Позиционируется как платный софт премиум класса. На данный момент список продуктов: Firewall, PC Doctor, Parental Control

Требования к Фаерволлу:

• Фильтрация сетевого трафика посредством LSP (Layered Service Provider) по данной технологии работают сетевые экраны в продуктах DrWeb, Nod32 и некоторых других. (технология фильтрации может быть другой, не обязательно LSP)

• Отслеживание сетевой активности (кто, куда, по каким портам подключается)

• Контроль входящие/исходящие соединения в IP-сетях

• Контроль запуска приложений (а так же запрет запуска заблокированного ПО)

• Возможность создания правил сетевой фильтрации на основе задания адресов, имен ресурсов (URL), портов

• Журнал событий системы, в который попадают настраиваемые пользователем события – например, заблокированные входящие/исходящие соединения, блокированный трафик (с указанием адресов, портов, приложения).

• Монитор сетевой активности, отображающий состояние приложений относительно сетевой активности

• Веб-фильтр, запрещающий/разрешающий (работа по белым/черным спискам) получение данных с веб-ресурсов

• Настройка исключений (доверенные приложения, доверенные ресурсы).

• Блокировка баннеров по спискам, содержащим подстроки заданных адресов

• Программа должна работать на Windows XP - Vista – 7 х86 и х64 и корректно работать со всеми актуальными сейчас и в ближайшем будущем браузерами.

• Система автоматического обновления версии продукта с сайта.

• Проверка подписи ПО

• Программа должна работать с правами учетной записи обычного пользователя.

• Возможность перевода приложения на различные языки интерфейса

• Добавить функционал подключения новых языковых файлов

• Сделать возможность перевода не только надписей а так же элементов интерфейса и текста который будет выводиться при показе тех или иных сообщений (т.е текст который хранится в коде приложения)

Схема оплаты:

Первая схема – Триал.

Первую версию делаем с триальным ограничением по времени N дней (15-30)

Каждый запуск программы сопровождается показом информационной панели с информацией о том что программа не зарегистрирована.

По истечении триального времени все заблокированные, а так же новые приложения добавляются в белый список, добавление в черный список блокируется.

Вторая схема – Ограниченный функционал.

Вторую версию делаем с ограничением по функционалу: Ограничение на добавление новых правил.

Доступен только режим обучения, который блокирует только 5 программ.

При этом в окне выбора решения видима статус надпись: Вы можете обработать еще 5-4-1 приложения.

При нажатии на другие режимы – показываем окно ввода ключа с активацией.