Задача : Пишется на C#. Программа для скачивания истории агента с mail.ru Входные данные : Логин/пароль Период дат Контакт Необходимо : Войти на mail.ru в историю агента (в веб интерфейсе почтовика, есть раздел "архив агента", в нем хранится хистори ...
Разработать Firewall (т.з. и дизайн - есть)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Качественный и удобный сетевой экран. Из особенностей - интересные графики сетевой активности (скриншот: http://dl.dropbox.com/u/1505690/Hauberk/Firewall/graf.PNG)
Т.з. и дизайн - готовы (высылаются по запросу и только заинтересовавшему кандидату)
Ищем толкового разработчика. Если у вас есть готовое решение или наработки которое можно переделать под наш проект - это приветствуется.
Бюджет обсуждается. Сроки - 1-3 месяца.
ВНИМАНИЕ! Пишите осмысленные предложения сразу на электропочту или в скайп (в профиле)
Подробнее о проекте:
Серия софта под единым брендом. Позиционируется как платный софт премиум класса. На данный момент список продуктов: Firewall, PC Doctor, Parental Control
Требования к Фаерволлу:
• Фильтрация сетевого трафика посредством LSP (Layered Service Provider) по данной технологии работают сетевые экраны в продуктах DrWeb, Nod32 и некоторых других. (технология фильтрации может быть другой, не обязательно LSP)
• Отслеживание сетевой активности (кто, куда, по каким портам подключается)
• Контроль входящие/исходящие соединения в IP-сетях
• Контроль запуска приложений (а так же запрет запуска заблокированного ПО)
• Возможность создания правил сетевой фильтрации на основе задания адресов, имен ресурсов (URL), портов
• Журнал событий системы, в который попадают настраиваемые пользователем события – например, заблокированные входящие/исходящие соединения, блокированный трафик (с указанием адресов, портов, приложения).
• Монитор сетевой активности, отображающий состояние приложений относительно сетевой активности
• Веб-фильтр, запрещающий/разрешающий (работа по белым/черным спискам) получение данных с веб-ресурсов
• Настройка исключений (доверенные приложения, доверенные ресурсы).
• Блокировка баннеров по спискам, содержащим подстроки заданных адресов
• Программа должна работать на Windows XP - Vista – 7 х86 и х64 и корректно работать со всеми актуальными сейчас и в ближайшем будущем браузерами.
• Система автоматического обновления версии продукта с сайта.
• Проверка подписи ПО
• Программа должна работать с правами учетной записи обычного пользователя.
• Возможность перевода приложения на различные языки интерфейса
• Добавить функционал подключения новых языковых файлов
• Сделать возможность перевода не только надписей а так же элементов интерфейса и текста который будет выводиться при показе тех или иных сообщений (т.е текст который хранится в коде приложения)
Схема оплаты:
Первая схема – Триал.
Первую версию делаем с триальным ограничением по времени N дней (15-30)
Каждый запуск программы сопровождается показом информационной панели с информацией о том что программа не зарегистрирована.
По истечении триального времени все заблокированные, а так же новые приложения добавляются в белый список, добавление в черный список блокируется.
Вторая схема – Ограниченный функционал.
Вторую версию делаем с ограничением по функционалу: Ограничение на добавление новых правил.
Доступен только режим обучения, который блокирует только 5 программ.
При этом в окне выбора решения видима статус надпись: Вы можете обработать еще 5-4-1 приложения.
При нажатии на другие режимы – показываем окно ввода ключа с активацией.
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