Разработка для mac os

$10000
Системное программированиеЗакрыт3 заявки248 просмотров
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Добрый день.

Требуется разработать приложение и драйвера под mac os

Проект интересный, бюджет хороший.

12 лет назад
silvestr22
Андрей 
39 летАлбания
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 отзывов