Требуется написание модуля для поиска по базе сигнатур в os windows.

1. Модуль поиска сигнатур в памяти процесса

1.1 Сигнатуры могут быть как статичные(число, ключ, слово), так и динамичные (regex (0-9)[z-9a]);

1.2 Поиск в процессе должен осуществляться с помощью инжекта dll, кода, который будет сканировать память процесса на наличие заданных в базе сигнатур;

1.3 При нахождении сигнатур в процессе - производится запись в файл отчета с шифрованием: [pid],[time],[signature_id],[data_found];

1.4 Возможность указания как одного процесса так и всех запущенных в системе;

1.5 Возможность смены режима с разового в loop;

1.6 Минимальная нагрузка цп;

1.7 Поддержка Win32/64;

1.8 Защита приложения от взлома, дебага;

2. Тестовое приложение для запуска модуля;

2.1 Добавление сигнатуры в базу: app.exe -sign [param]

2.2 Запуск поиска по отдельному процессу: app.exe -p [pid]

2.3 Запуск INFINITE для повторения операции с небольшим интервалом для всех запущенных процессов: app.exe -infinite

2.4 Вывести сигнатуры из базы в консоль: app.exe -db

Сразу предупреждаю - сроки сжатые. Жду ваших предложений по срокам, цене.

Предпочтение будет отдано исполнителю имеющему наработки в данном направлении, либо высокий профессионализм в с++ и достаточное количество позитивных отзывов в аналогичной категории проектов.

Исполнитель будет выбран до вечера понедельника.