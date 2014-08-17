Нужно реализовать инсталлятор расширений для барузеров: - Yandex Browser - FireFox - Opera + старая - Amigo Расширение готово, инсталлер так же ...
Модуль поиска сигнатур в памяти процесса
Требуется написание модуля для поиска по базе сигнатур в os windows.
1. Модуль поиска сигнатур в памяти процесса
1.1 Сигнатуры могут быть как статичные(число, ключ, слово), так и динамичные (regex (0-9)[z-9a]);
1.2 Поиск в процессе должен осуществляться с помощью инжекта dll, кода, который будет сканировать память процесса на наличие заданных в базе сигнатур;
1.3 При нахождении сигнатур в процессе - производится запись в файл отчета с шифрованием: [pid],[time],[signature_id],[data_found];
1.4 Возможность указания как одного процесса так и всех запущенных в системе;
1.5 Возможность смены режима с разового в loop;
1.6 Минимальная нагрузка цп;
1.7 Поддержка Win32/64;
1.8 Защита приложения от взлома, дебага;
2. Тестовое приложение для запуска модуля;
2.1 Добавление сигнатуры в базу: app.exe -sign [param]
2.2 Запуск поиска по отдельному процессу: app.exe -p [pid]
2.3 Запуск INFINITE для повторения операции с небольшим интервалом для всех запущенных процессов: app.exe -infinite
2.4 Вывести сигнатуры из базы в консоль: app.exe -db
Сразу предупреждаю - сроки сжатые. Жду ваших предложений по срокам, цене.
Предпочтение будет отдано исполнителю имеющему наработки в данном направлении, либо высокий профессионализм в с++ и достаточное количество позитивных отзывов в аналогичной категории проектов.
Исполнитель будет выбран до вечера понедельника.
Выбранный исполнитель
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