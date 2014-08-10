Инсталлер расширений для браузеров

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Закрыт4 заявки194 просмотра

Нужно реализовать инсталлятор расширений для барузеров:

- Yandex Browser

- FireFox

- Opera + старая

- Amigo

Расширение готово, инсталлер так же готов его следует превести в рабочий режим (выполнен на С++)

11 лет назад
serioushunt
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10 лет назад

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