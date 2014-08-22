Нужно реализовать инсталлятор расширений для барузеров: - Yandex Browser - FireFox - Opera + старая - Amigo Расширение готово, инсталлер так же ...
Требуются программисты
Требуются программисты для выполнения курсовых, контрольных и дипломных работ. Регулярное пополнение заданий. Оплата сдельная.
Заявки фрилансеров
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