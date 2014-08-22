Требуются программисты

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт4 заявки230 просмотров

Требуются программисты для выполнения курсовых, контрольных и дипломных работ. Регулярное пополнение заданий. Оплата сдельная.

11 лет назад
tehdiplom
Юлия 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров