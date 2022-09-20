Требуется разработать бот рассылки, который будет авторизовываться и считывать получателей из .csv файла. Бот должен отправлять сообщения каждые 40-60 секунд по порядку, запоминая уже обработанных получателей, чтобы избежать повторной отправки. Реализация возможна через API с документацией или через веб-браузер. Поддержка мультипоточности (1-20 аккаунтов) и использование SOCKS5.
Найти и удалить вирус, восстановить работоспособность сайта на WordPr
Не пользовались сайтом более 6 месяцев.
Сейчас решили им заняться, но обнаружили что часть данных полетела, регистрация не работает и т.д.
Скорее всего вирус на сайте.
Необходимо найти и устранить проблему.
Указывайте Ваш телеграм для обсуждения ТЗ.
Заявки фрилансеров
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