Найти и удалить вирус, восстановить работоспособность сайта на WordPr

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт3 заявки304 просмотра

Не пользовались сайтом более 6 месяцев.

Сейчас решили им заняться, но обнаружили что часть данных полетела, регистрация не работает и т.д.

Скорее всего вирус на сайте.

Необходимо найти и устранить проблему.

Указывайте Ваш телеграм для обсуждения ТЗ.

3 года назад
zhelezzzno
Вадим 
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10 месяцев назад
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