Написать модуль для PHP

У меня есть несколько ресурсоемких функций, написанных на PHP. Ресурсоемкость заключается в брутфорсе (криминала нет). Нужно эти же функции реализовать в виде скомпилированной библиотеки для PHP. До 1000 строк кода на PHP. Если из библиотеки возможно использование других стандартных функций PHP (особенно для работы с массивами, array_search, array_slice, array_unique, различные виды сортировок ассоциативных массивов, поиск общих элементов массивов), то сложности при переписке кода не возникнет. Если не возможно, то надо обсужать. Прошу указывать цену и срок, так как заказ для меня новый. Думаю, будет достаточно интересным заданием для любителей добиваться максимальной оптимизированности и быстродействия.