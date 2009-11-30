Написать модуль для PHP

Требуется скорректировать имеющийся дистрибутив Linux - добавить поддержку SCASI и Vmware Более подробная информация по запросу.
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У меня есть несколько ресурсоемких функций, написанных на PHP. Ресурсоемкость заключается в брутфорсе (криминала нет). Нужно эти же функции реализовать в виде скомпилированной библиотеки для PHP. До 1000 строк кода на PHP. Если из библиотеки возможно использование других стандартных функций PHP (особенно для работы с массивами, array_search, array_slice, array_unique, различные виды сортировок ассоциативных массивов, поиск общих элементов массивов), то сложности при переписке кода не возникнет. Если не возможно, то надо обсужать. Прошу указывать цену и срок, так как заказ для меня новый. Думаю, будет достаточно интересным заданием для любителей добиваться максимальной оптимизированности и быстродействия.
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