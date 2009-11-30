OPENNET Operating System

Системное программированиеЗакрыт5 заявок371 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо из исходных кодов OPENBSD и NETBSD собрать новую операционную систему.

Прошу говорить сроки и цены!

14 лет назад
NavL
33 годаКазахстан
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад