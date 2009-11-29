Задачи для программиста RoR Developer

Системное программированиеЗакрыт5 заявок314 просмотров
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скрипты написаны на Ruby on Rails 2.3.4

требуется дописывание очередного модуля

оплата по факту

14 лет назад
vgsav
Вадим 
53 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад