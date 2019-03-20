Настроить терминальный сервер

Системное программированиеЗакрыт5 заявок163 просмотра
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терминальный сервер виндоус 7 с поддержкой виртуализации для использования виртуальных машин пользователем

5 лет назад
sfilatov
40 летСША
8 лет в сервисе
Был
4 года назад