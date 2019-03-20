Настроить терминальный сервер

Здравствуйте! Дано: - ОС debian (vps от fastvps в стоке) - установлены Xvfb + Chrome + Selenium + Chromedriver - скрипт на python Результат: При запуске скрипта через консоль получаю ошибку: unknown error: DevToolsActivePort file doesn't exist The process started from chrome ...
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терминальный сервер виндоус 7 с поддержкой виртуализации для использования виртуальных машин пользователем
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