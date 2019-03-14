Исправить ошибку при запуске python скрипта

Программы учета рабочего времени, графика перерывов, обедов. дней работы, вести расчет ЗП на основании рабочего времени с возможностью учитывать и оплачивать перерывы и обеды так и не учитывать в оплате. Главное система должна рассчитывать перерывы и ...
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Здравствуйте!
Дано:
- ОС debian (vps от fastvps в стоке)
- установлены Xvfb + Chrome + Selenium + Chromedriver
- скрипт на python
Результат:
При запуске скрипта через консоль получаю ошибку: unknown error: DevToolsActivePort file doesn't exist
The process started from chrome location /usr/bin/google-chrome is no longer running, so ChromeDriver is assuming that Chrome has crashed
Ставить аргументы в скрипте (не песочница и т.д.) пробовал не помогает. Xvfb включается и выключается без ошибок. Версии хрома и драйвера подходят друг к другу, селениум работает... где еще искать не знаю.
Нужно:
- Решить проблему с ошибкой
- Сделать так, чтобы скрипт запускался через каждые 4.5 часа по принципу: запуск xvfb--> запуск скрипта --> стоп xvfb
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