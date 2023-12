Исправить ошибку при запуске python скрипта

Здравствуйте!

Дано:

- ОС debian (vps от fastvps в стоке)

- установлены Xvfb + Chrome + Selenium + Chromedriver

- скрипт на python

Результат:

При запуске скрипта через консоль получаю ошибку: unknown error: DevToolsActivePort file doesn't exist

The process started from chrome location /usr/bin/google-chrome is no longer running, so ChromeDriver is assuming that Chrome has crashed

Ставить аргументы в скрипте (не песочница и т.д.) пробовал не помогает. Xvfb включается и выключается без ошибок. Версии хрома и драйвера подходят друг к другу, селениум работает... где еще искать не знаю.

Нужно:

- Решить проблему с ошибкой

- Сделать так, чтобы скрипт запускался через каждые 4.5 часа по принципу: запуск xvfb--> запуск скрипта --> стоп xvfb