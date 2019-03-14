Исправить ошибку при запуске python скрипта

Системное программированиеЗакрыт2 заявки192 просмотра
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Здравствуйте! 

Дано: 

- ОС debian (vps от fastvps в стоке) 

- установлены Xvfb + Chrome + Selenium + Chromedriver 

- скрипт на python 

Результат: 

При запуске скрипта через консоль получаю ошибку: unknown error: DevToolsActivePort file doesn't exist 

The process started from chrome location /usr/bin/google-chrome is no longer running, so ChromeDriver is assuming that Chrome has crashed 

Ставить аргументы в скрипте (не песочница и т.д.) пробовал не помогает. Xvfb включается и выключается без ошибок. Версии хрома и драйвера подходят друг к другу, селениум работает... где еще искать не знаю.

Нужно: 

- Решить проблему с ошибкой 

- Сделать так, чтобы скрипт запускался через каждые 4.5 часа по принципу: запуск xvfb--> запуск скрипта --> стоп xvfb 

Python
5 лет назад
kisun
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад